Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал победу Шавката Рахмонова.
«Сегодня на высоте», – написал россиянин в соцсетях.
Рахмонов на UFC 285 задушил в третьем раунде Джеффа Нила.
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