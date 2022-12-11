Казахстанский боец ММА Таиров о результате боя Анкалаев – Блахович: «Что за бред?»
Казахстанский боец лиги Eagle FC Акбар Таиров отреагировал на ничью в бое за титул UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев – Ян Блахович:
«Что за бред? Магомед, брат, все видели, что ты чемпион! Ничьей даже не пахнет»
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров
Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии
Комментарии