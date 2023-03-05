Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»

Теги UFC Дана Уайт MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов UFC 285 Джефф Нил Спорт Казахстана

Президент UFC Дана Уайт поприветствовал казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) на выходе из октагона после его досрочной победы над американцем Джеффом Нилом (15-5).

«Это была гребаная война, мужик! Поздравляю. Невероятный бой», – сказал Уайт.

Напомним, Рахмонов победил Нила удушающим в третьем раунде.

Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!

Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»

Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»

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19 комментариев

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Man in Blanco
Ответ il buono
Бой зрелищный, но у Шавкат мягко говоря не все получалось. Ни одного тейкдауна, много пропущенных тяжёлых ударов э. Много вопросов после боя
Посмотрим какие выводы он сделает. Обычно после таких боев умные бойцы растут.
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АКА
Вынес крепкого ударника в его же стихии, Шавкат может драться и в стойке и в партере, остальные разговоры в пользу бедных, как говорится результат на табло.
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Николай Хлебников
Да откуда этот хайп ?? Он пропускал все что можно, не произвел ни одного тейкдана, а пятираундовом бою условный Колби сотрет его в пыль.
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daiv18
Уклоны и защиту конечно тренить надо, как можно так глупо в рубку идти, сократил дистанцию и наполучал в будку. Че он с Колбой то делать будет, тот град ударов выбрасывает и также киками в корпус фигачит
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неВолкЛарсен
Ответ daiv18
Они с Бернсом друзья, драться не будут, скорее скучного Белала дадут, Чимаев в борьбе его разматает конечно
Да и в ударке тоже,Чимаев не почувствует Шавката,это видно так же ясно , как сегодняшняя победа Джонса над Ганом о которой я тут вчера писал ,а в ответ получал минусы
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Dottore
Шавкат Красава!
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il buono
Бой зрелищный, но у Шавкат мягко говоря не все получалось. Ни одного тейкдауна, много пропущенных тяжёлых ударов э. Много вопросов после боя
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Howard Goldberg
Ответ неВолкЛарсен
Бернс ушатает Шовката,скринь,а Чимаев отправит в КО Рахмонова,уровни разные
да зачем скринить бред, Чимаев мешок, даже Хабиб и Ко сказали кто из них
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Николай Хлебников
Нужен его бой с Чимаевым за титульник
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daiv18
Ответ неВолкЛарсен
Бернс ушатает Шовката,скринь,а Чимаев отправит в КО Рахмонова,уровни разные
Они с Бернсом друзья, драться не будут, скорее скучного Белала дадут, Чимаев в борьбе его разматает конечно
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неВолкЛарсен
Ответ Howard Goldberg
да о чем ты, Чимаев все сделает чтобы не встречаются с ним, для Шавката это шведски й мешок, которые после второго кончится по функционалке
Бернс ушатает Шовката,скринь,а Чимаев отправит в КО Рахмонова,уровни разные
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заратустра-будрайтис
Ответ Ahmet Jan
Хвала от Даны дорогого стоит! Может и с Колби бой устроить.
Невозможно вытащить на бой колби, если не соблюсти условия/соперник должен быть трухой. Рискнуть он может только боем за титул, а иначе без вариантов
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Ми Ли
Ответ anvarbegov78@icloud.com
Кому то сейчас стало плохо
Он там главная звезда,успокойся
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Howard Goldberg
Ответ неВолкЛарсен
Шавкат просел под конец 3-его,даже побороть не мог Черного(как его там?),с Чимаевым ему ловить нечего,имхо…а так да,красавчик забрал на характере
да о чем ты, Чимаев все сделает чтобы не встречаются с ним, для Шавката это шведски й мешок, которые после второго кончится по функционалке
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San9
Ответ неВолкЛарсен
Шавкат просел под конец 3-его,даже побороть не мог Черного(как его там?),с Чимаевым ему ловить нечего,имхо…а так да,красавчик забрал на характере
Чимаев походу больше не будет драться в этой весовой
+9
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неВолкЛарсен
Шавкат просел под конец 3-его,даже побороть не мог Черного(как его там?),с Чимаевым ему ловить нечего,имхо…а так да,красавчик забрал на характере
+8
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Ahmet Jan
Хвала от Даны дорогого стоит! Может и с Колби бой устроить.
+30
-1
+29
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anvarbegov78@icloud.com
Кому то сейчас стало плохо
+5
0
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MK
Поздравлям Шавката
+55
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