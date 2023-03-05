Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»
Президент UFC Дана Уайт поприветствовал казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) на выходе из октагона после его досрочной победы над американцем Джеффом Нилом (15-5).
«Это была гребаная война, мужик! Поздравляю. Невероятный бой», – сказал Уайт.
Напомним, Рахмонов победил Нила удушающим в третьем раунде.
Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!
Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»
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