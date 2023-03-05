Появились судейские записки боя Рахмонова против Джеффа Нила
Появились судейские записки боя Рахмонова против Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285.
По ходу поединка Рахмонов вел на всех трех судейских карточках – казахстанец забрал оба раунда (по 10-9).
#UFC285 Official Scorecards: Geoff Neal vs Shavkat Rakhmonov (@Rakhmonov1994) Order #UFC285 here ➡️: https://t.co/O4nOTiO7Pw pic.twitter.com/MNkLPYIkmP— UFC News (@UFCNews) March 5, 2023
Напомним, Рахмонов победил Нила удушающим в третьем раунде.
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