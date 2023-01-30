Рузбакиев выступит на турнире OCTAGON в Бишкеке

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанец Карим Рузбакиев (8-1) возвращается в клетку поединком против бойца из Грузии Гурами Звиададзе (2-3), где в статусе чемпиона полутяжелого веса будет биться в самом тяжелом дивизионе.

Карим выиграл все семь своих поединков в OCTAGON, а в последнем бою казахстанец успешно защитил свой титул чемпиона.

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