Еркебулан Токтар о своей карьере бойца: «Я очень вырос в финансовом и медийном плане»

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Боец ММА, профи-боксер, актер казахстанских фильмом и сериалов Еркебулан Токтар рассказал о влиянии карьеры в ММА на жизнь:

«Очень вырос в финансовом и медийном плане. До боев у меня было много долгов, кредиты. Сейчас этого всего нет. До боев я не имел ничего, не машины, не квартиры. Сейчас я начал зарабатывать. Я могу поднять гонорар в фильмах за счет того, что у меня есть гонорары в боях. И наоборот, я смог поднять доходы и в боях, и в кино. Думаю, что за один бой в Казахстане хороший медийный боец может заработать около 10 тысяч долларов»

В ММА Токтар имеет рекорд 5 побед при 2 поражениях.

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