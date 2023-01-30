Шермурат Калилов: «Хочу попробовать себя в Bellator и UFC»

Непобежденный боец MMA Шермурат Калилов (5-0) рассказал о причинах вынудивших его оставить пояс чемпиона OCTAGON и дальнейших задачах в карьере.

– Шермурат, совсем скоро состоится ваше возвращение в клетку OCTAGON. Успели за время своего отсутствия соскучиться по лиге, где вы становились чемпионом?

– Да, конечно соскучился, так как уже год не дрался в лиге OCTAGON, а в сентябре стал чемпионом лиги GFC.

– Турнир пройдет на вашей родине в Кыргызстане. Какие чувства испытываете в связи с этим? Много ли народу придет за вас поболеть?

– Волнение есть, как и у любого бойца перед выходом в клетку. С другой стороны для меня это мотивация – показать себя перед родной публикой. Думаю, за меня придет поболеть много моих земляков.

– Расскажите, почему после завоевания титула в OCTAGON вы неожиданно для многих решили его освободить, не проведя ни одной защиты?

– В этой весовой категории есть два моих одноклубника, поэтому я не хотел долгое время засиживаться и оставил пояс для них.

– Как известно, вы не теряли времени зря и уже успели стать чемпионом грузинского промоушена GFC. Как вам удается буквально штамповать чемпионские пояса?

– После того как я оставил пояс, к нам поступило предложения от нашей менеджерской компании Underdog, в лице Нураддина Садыкова. За что я ему благодарен, поэтому решил не отказываться от такой возможности.

– Чемпионский титул какой из организаций у вас на прицеле теперь?

– Конечно же, как и любой боец, я хочу проявить себя за океаном – в Bellator и UFC.

– 5 февраля в Бишкеке противостоять вам будет бразилец Лукас Бенто. Считаете ли его опасным соперником?

– Особой опасности от него я не вижу, так как мы с тренером составили под него свой геймплан.

– Многие уже видят вас в UFC. Как скоро это может произойти?

– Если честно, год назад я не предполагал что стану чемпионом в двух организациях. Как говорится: мы предполагаем, а Всевышний располагает.

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