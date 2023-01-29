Президент лиги OCTAGON назвал сумарный финансовый оборот в казахстанском ММА: «Эта сумма равна около 2 миллиардов»

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Президент лиги OCTAGON Нураддин Садыков назвал сумарный финансовый оборот в казахстанском ММА:

«По итогам 2022 года совокупный объем ММА-лиг в Казахстана около 2 миллиардов тенге. Думаю, что в 2023 году эта сумма должна вырастить до 4. Наш рынок не большой по сравнению с ресторанным бизнесом или добычей полезных ископаемых, но он есть. При этом мы больше пропагандируем спорт, чем многие организации, кто сидит на государственном финансирование. Делаем большой имидж за счет денег инвесторов»

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