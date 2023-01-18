Стерлинг про Рахмонова: «Его ударка лучше, чем у Чимаева»

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг на своем канале на YouTube поделился мнением о казахстанском бойце Шавкате Рахмонове:

«Он заслужил внимание, о нем должны говорить также, как о Чимаеве. Его ударка лучше, грепплинг на том же уровне. Это делает весовую категорию интересной»

Шавкат свой следующий бой проведет 4 марта против Джеффа Нила.

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