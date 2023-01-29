Президент OCTAGON назвал максимальный гонорар бойцов в Казахстане: «Бойцы зарабатывают до 10 тысяч долларов»

Президент OCTAGON Нураддин Садыков назвал максимальный гонорар бойцов в Казахстане:

«У бойцов ограничены источники доходов, есть гонорар, есть спонсорские контракты, но для этого есть определенные требования. В лиге, да и в целом на казахстанском рынке, бойцы зарабатывают до 10 000 долларов. Это те, кто дерется в казахстанских лигах»

OCTAGON свой следующий турнир проведет в Бишкеке в феврале.

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