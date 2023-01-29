Дамир Исмагулов объявил о возобновлении карьеры в UFC

Боец легкого веса MMA Дамир Исмагулов заявил о желании возобновить карьеру в UFC.

«Недавно Саят (Абдрахманов, менеджер бойца – Sports.ru) сообщил, что у меня остался еще один бой по контракту с UFC. Было много предложений от других лиг, где гонорары были намного выше и можно было бы пойти туда и заработать денег. Но я пришел в UFC не из-за денег, а для наследия – доказать самому себе, что могу конкурировать с самими сильными бойцами.

Я завершил карьеру, но узнав, что должен еще один бой по контракту, решил, что нужно вернуться и закончить дело! Долги у нас принято возвращать. В крайнем бою я уступил Царукяну, который является одним из сильнейших бойцов легкого веса в UFC, его борьба действительно на хорошем уровне. Я бы отпустил этот момент, если бы понимал, что сделал все, что мог, но все равно проиграл. Думаю, мы можем показать бой намного лучше, зрелищнее, 5 раундов или 3 – не имеет значения! Мы обещали фанатам закончить наш бой досрочно! Саят, Дана Уайт, Шон Шелби, сделайте нам реванш. Проведем последний бой с фейерверками», – заявил Исмагулов в социальных сетях.

Напомним, 1 января боец объявил о завершении карьеры. Свой последний бой в UFC Исмагулов провел против Армана Царукяна, проиграв единогласным решением судей.

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