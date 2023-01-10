Экс-тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов: «Я покинул команду по состоянию здоровья»

Экс-тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов рассказал о причине ухода из команды и о текущей ситуации в сборной.

– Кайрат Турсынханович, в начале января было объявлено, что Вы покинули пост главного тренера сборной Казахстана по собственному желанию. Что произошло? Почему не стали дорабатывать до Олимпиады? Вы заметно омолодили команду. Это уже начало давать должный эффект, как считаете?

– Мы провели в Павлодаре с 1 по 10 декабря чемпионат Казахстана. Результаты были отличными – в полуфиналах и финалах выступали, в основном, ребята 2001/2003 годов рождения. Такого, по-моему, ни в одном виде спорта нет в Казахстане. Вы, действительно, правильно говорите, что мы хорошо омолодили состав. Значит, резерв у нас на ближайшие годы есть – это радует. Очень радует.

После чемпионата Казахстана я принял решение покинуть сборную, потому что летом заболел. Сквозняк. Потренировался, в бане попарился, поехал домой, а там как раз окно открыто было – и просквозило. Тройничный нерв еще. Лицевой нерв – у меня чуть лицо скосилось. И вот с этого времени я лечусь. Еще надо полечиться. Сейчас, вроде, чуть-чуть лучше стало, но все равно надо. Сборы были в Шымкенте, тренировали – там же лечился. В Алматы то же было. Теперь надо будет полечиться мне.

В общем, – да, я по собственному желанию ушел. Из-за состояния здоровья.

– Как оцените итоги проделанной Вами работы?

– Кто-то из журналистов писал, что мы, как бы, проиграли узбекам с явным преимуществом – такого не было. Обидно, когда так говорят – они ведь все знают, по идее, насчет наших результатов. На чемпионате Азии у нас вообще в полуфинале 12 человек было – это, по-моему, такого результата раньше не бывало, чтобы из 13 весовых категорий в 12 человек вышли в полуфинал. Только один проиграл – в 63 кг Санатали Тольтаев.

В финале у нас нашего Сакена Бибосынова забрали бой, у Махмуда Сабырхана забрали, поединок Серика Темиржанова под вопросом. И Камшыбека Кункабаева тоже. Вот в этих финальных боях, я думаю, судейство было плохое очень – и поэтому эти поединки ушли. Вот из этих ребят если хотя бы одному дали победу – и тогда у нас было бы 4 первых места, и у узбеков 4 первых. По серебряным и бронзовым медалям мы бы так и так побеждали, выигрывали у узбеков... Это я к примеру говорю. Вот эти бои ушли – необъективное судейство было.

Вы знаете, наверное: по рейтингу IBA сейчас, по всем этим результатам, Казахстан идет на первом месте. Вторые узбеки, третьи, по-моему, индусы, потом американцы. И мы опережаем индусов более чем на 10 тысяч очков. Так что зря, по-моему, так про нас говорят, – сказал Сатжанов.

Напомним, в январе на посту главного тренера мужской национальной сборной Казахстана по боксу Кайрата Сатжанова сменил Мырзагали Айтжанов.

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