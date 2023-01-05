Жумагулов вошел в ТОП-10 бойцов UFC по количеству ударов ногами за год
Аккаунт D5Kstats опубликовал весьма интересную статистику, собрав рейтинг бойцов UFC по количеству точных ударов ногами в 2022 году.
На восьмой строчке данного рейтинга расположился казахстанский боец Жалгас Жумагулов, нанесший 59 точных ударов за два боя в ушедшем году.
Стоит отметить, что в 2022 году Жалгас проиграл оба поединка очень спорными решениями судей – американцам Джеффу Молине и Чарльзу Джонсону.
Лидером рейтинге является Армен Петросян. За три полных боя армянин сумел накидать сопернику 117 точных ударов ногами.
В тройке Джек Херманссон и Джоселин Эдвардс.
«Легенда!». Бойцы UFC, Bellator, Brave и NAIZA отреагировали на решение Исмагулова завершить карьеру
Жалгас Жумагулов о гонорарах в UFC: «Если переводить в тенге, то выходят миллионы, но нам остается маленькая доля»
Комментарии