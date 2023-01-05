Жумагулов вошел в ТОП-10 бойцов UFC по количеству ударов ногами за год

Теги UFC MMA Армен Петросян Джек Херманссон Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Аккаунт D5Kstats опубликовал весьма интересную статистику, собрав рейтинг бойцов UFC по количеству точных ударов ногами в 2022 году.

На восьмой строчке данного рейтинга расположился казахстанский боец Жалгас Жумагулов, нанесший 59 точных ударов за два боя в ушедшем году.

Стоит отметить, что в 2022 году Жалгас проиграл оба поединка очень спорными решениями судей – американцам Джеффу Молине и Чарльзу Джонсону.

Лидером рейтинге является Армен Петросян. За три полных боя армянин сумел накидать сопернику 117 точных ударов ногами.

В тройке Джек Херманссон и Джоселин Эдвардс.

 

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