Назван «новый Шавкат Рахмонов» в легком весе

Тренер зала Kill Cliff (экс-Stamford MMA) Саид Сапаров рассказал о впечатлениях от этнического казаха из Китая Максата Кайсара:

«Кайсар Максат очень габаритный для легкого веса. Я ему сказал, если он будет работать он станет Шавкатом только в легком весе. Но он молодой парень, ему только исполнилось 23 года, он никогда в жизни не был зарубежом. Это его первый большой выезд, первый тренировочный лагерь в большой команде. Когда я потом посмотрел на его бой, ему не хватило чуть-чуть, он пока просто сырой. У него крепкий дух, и у него есть все, чтобы стать большим чемпионом».

Свой последний бой Кайсар проиграл Рафе Гарсии единогласным решением судей.

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