Британский рефери по боксу Филлипс о ситуации на турнире в Казахстане: «Одну проститутку я отверг, мне прислали двух»

Британский рефери по боксу Билл Филлипс рассказал о том, как столкнулся с коррупцией в Казахстане.

«В отеле в Казахстане я открываю дверь, и там стоит молодая девушка, совершенно сногсшибательная. «Мистер Филлипс (она знала мое имя), я пришла составить вам компанию». Я сказал: «Нет, я в порядке, спасибо». И она ушла».

Затем, примерно через час или два, двое подошли к двери. Я начал смеяться. Я сказал: «Я не могу справиться с одной, не говоря уже о двух».

Я женат уже 48 лет. У меня двое сыновей и восемь внуков. Но это была не единственная причина сказать «нет». Это взятка, не так ли? Ты у них в кармане. Мне не нужно все это дерьмо. Мне повезло, что у меня была хорошая работа. Мне также нравится иметь возможность спать по ночам.

Я боюсь, что олимпийский бокс обречен. Я даже не могу смотреть олимпийский бокс по телевизору».

73-летний Билл Филлипс судил на 102 международных турнирах и стал первым британским судьей, принимавшим участие в Олимпийских играх за 24 года в Пекине в 2008 году.

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