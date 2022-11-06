Сборная Казахстана гарантировала восемь медалей на ЧА по боксу

Сборная Казахстана уже гарантировала себе восемь медалей на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания).

В пятый день соревнований Казахстан представляли семь спортсменов — в полуфинал турнира из них смогли выйти пять.

У мужчин Сакен Бибосынов (51 кг) единогласным решением судей победил малайзийца Кайюма Ариффина.

У женщин Жазира Оракбаева (52 кг) раздельным решением выиграла у Ким Чае Вон (Южная Корея), Жайна Шекербекова (54 кг) единогласно победила японку Хану Нариту, Карина Ибрагимова (57 кг) единогласным решением выиграла у Им Ае Джи из Южной Кореи, а Дарига Шакимова (70 кг) единогласным решением одержала победу в бою с Пуджей (Индия).

Не смогли преодолеть барьер четвертьфинала Аида Абикеева (63 кг) — она проиграла раздельным решением японке Кито Маи — и Валентина Хальзова (75 кг), уступившая таким же вердиктом индийке Ловлине Боргохаин.

На данный момент Казахстан уже имеет восемь полуфиналистов — также медали себе обеспечили Мадина Нуршаева (66 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг), которые еще не проводили первые бои, а стартуют сразу с полуфинала.

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