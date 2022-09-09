Казахстанские боксеры рискуют остаться без Олимпиады

Международный олимпийский комитет утвердил новый порядок квалификации боксеров на Олимпийские игры в Париже в 2024 году и подтвердил, что пока бокс исключен из предварительной программы Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Причина в том, что МОК испытывает серьезную обеспокоенность состоянием дел в Международной федерации бокса (IBA) и продолжит наблюдать за процессом реформирования федерации.

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