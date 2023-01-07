Шавкат Рахмонов вошел в топ-5 самых перспективных бойцов UFC

Британское издание GogoPlata MMA включило казахстанца Шавката Рахмонова в список бойцов UFC, за которыми нужно пристально следить в этом году.

Помимо Рахмонова, в список вошли представитель Испании Илия Топурия (13-0), ирландец Иэн Гэрри (10-0), американец Бо Никал (3-0) и мексиканка Ясмин Хауреги (10-0).

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