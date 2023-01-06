Тренер зала Kill Cliff о Рахмонове: «Всегда ставлю в пример Шавката»

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 Тренер зала Kill Cliff (экс-Stamford MMA) Саид Сапаров рассказал о впечатлениях о работе с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым:

«Я всегда ставлю в пример Рахмонова. Он хорошо двигается на ногах. Да, он может не в хлам ударник, который может зарубиться, но он умно на ногах, все видит».

Рахмонов следующий свой бой проведет 4 марта с Джеффом Нилом.

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