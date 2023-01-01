Жалгас Жумагулов о гонорарах в UFC: «Если переводить в тенге, то выходят миллионы, но нам остается маленькая доля»

Жалгас Жумагулов, отвечая на вопросы страницы в Инстаграм team_zhumagulov_official рассказал о гонорарах за бои UFC:

«Если переводить гонорары в тенге, то да, выходят миллионы. Но эти деньги здесь в Америке и остаются – проценты менеджеру, тренерам, залу, плюс жизнь в Америке дорогая. Остается маленькая доля»

На данный момент Жумагулов имеет в своем активе лишь одну победу в UFC.