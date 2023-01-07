Рахмонов приступил к тренировкам в Казахстане
После переноса боя против Джеффа Нила Шавкат Рахмонов вернулся в Казахстан, где проложит подготовку к мартовскому поединку.
Также со сборов в США вернулся и Асу Алмабаев.
Оба спортсмена продолжат работу со своей командой DAR Team Pro под руководством Азиза Разыева и Эдуарда Базрова.
Бой Рахмонов – Нил должен был состоятся 15 января, однако из-за травмы американца перенесен на 4 марта.
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