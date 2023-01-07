Рахмонов приступил к тренировкам в Казахстане

После переноса боя против Джеффа Нила Шавкат Рахмонов вернулся в Казахстан, где проложит подготовку к мартовскому поединку.

Также со сборов в США вернулся и Асу Алмабаев.

Оба спортсмена продолжат работу со своей командой DAR Team Pro под руководством Азиза Разыева и Эдуарда Базрова.

Бой Рахмонов – Нил должен был состоятся 15 января, однако из-за травмы американца перенесен на 4 марта.

«Легенда!». Бойцы UFC, Bellator, Brave и NAIZA отреагировали на решение Исмагулова завершить карьеру

Жалгас Жумагулов о гонорарах в UFC: «Если переводить в тенге, то выходят миллионы, но нам остается маленькая доля»

Рахмонов назвал новую дату своего боя