Чейл Соннен: «У UFC не было лучшего варианта, чем перенести бой Рахмонова на пару месяцев вперед»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен высказался о переносе боя казахстанца Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила

«Бой Рахмонов – Нил перенесен на март. Здесь нет ничего нового, когда переносят бой, но это редкий концепт. Переносить бой, который не является главным, а соглавным – новый концепт. Однако это происходит первый раз. Но что такого в этом бою, что они его переносят? Я думаю, это комплимент для поединка. Мне кажется, внимание к бою, возможно, было недостаточным. Это тот бой, который можно было бы сделать главным. Поэтому когда у Вас есть кто-то как Рахмонов, который имеет рекорд 16-0 и финишировал всех.

Но есть отличная возможность для кого-то войти в бизнес. Им просто надо выйти на бой против Рахмонова. Нет лучшего варианта войти в промоушн, чем быть готовым подраться на коротком уведомлении. Даже после того как Вы в компании, самый быстрый способ получить хорошие бои и признание – это быть готовым. И у меня нет фактов, это только мое мнение, но насколько я знаю не было ни одного парня, который бы вызвался выйти на бой против Рахмонова. Для меня это просто шок. Давайте посмотрим на ростер полусреднего веса. Я не видел никого, кто бы вызвался на бой. Кто-то в среднем весе говорил, что он бы сделал это. И Рахмонов принял бой, сказав, что он сделает это для фанатов и он показал интерес. Но есть остальные полусредневесы, у которых была возможность проявить себя в первом месяце Нового года. И у UFC не было лучшего варианта, чем просто перенести поединок на пару месяцев вперед», – отметил Соннен.

Напомним, что бой Рахмонова и Нила был перенесен на март из-за травмы американца.

«Легенда!». Бойцы UFC, Bellator, Brave и NAIZA отреагировали на решение Исмагулова завершить карьеру

Жалгас Жумагулов о гонорарах в UFC: «Если переводить в тенге, то выходят миллионы, но нам остается маленькая доля»

Рахмонов назвал новую дату своего боя