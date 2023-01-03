Рахмонов назвал новую дату своего боя
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов подтвердил перенос своего боя на март.
В ходе прямого эфира в Instagram Шавкат сказал, что поединок озвучил новую дату боя:
«Джефф Нил получил травму. У другого соперника выйти не получилось. Даст Аллах, бой отложили до марта».
Рахмонов должен был выступить на турнире 15 января.
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