Ангелина Лукас: «Наличие хейтеров – доказательство, что я чего-то добилась»

Обладательница титула UBO International в наилегчайшем весе Ангелина Лукас рассказала о недображелателях.

«Конечно, есть какие-то хейтеры, и когда мы следили за комментариями, мой помощник видел, что это мои бывшие конкурентки. Заходил на страницу к хейтерам, а это оказались друзья друзей моей бывшей оппонентки. Думаю, что они это все делают из зависти. Например, они пытались захейтить головной убор, который мы сделали со знаменитым дизайнером Аидой Кауменовой — это был шлем воина, не саукеле, которое выглядит совсем по-другому. Люди, знакомые с историей и культурой родной страны, сразу это поняли. Стоит отметить, что наш костюм с этим головным убором понравился фанатам во всем мире. И для меня это самое главное», – поделилась девушка.

«Человек, который действительно чего-то добивается в жизни, ему просто некогда сидеть в интернете и писать такие комментарии по двадцать строчек. Наличие таких людей — доказательство того, что я чего-то добилась, без негатива никак, это обратная сторона успеха. Всем не понравишься, но радует, что сейчас больше тех, кто рад за мои успехи и относится ко мне позитивно, приглашают в боксерские школы, в организации разные, на спортивные мероприятия, в школы, все хотят взять у меня интервью и сфотографироваться. Я хочу быть правильным примером и пропагандировать здоровый образ жизни и спорт», — резюмировала Лукас.

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