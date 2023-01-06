Ангелина Лукас: «Я восхищаюсь Пакьяо, Ломаченко и Головкиным»

Обладательница титула UBO International в наилегчайшем весе Ангелина Лукас рассказала о своих кумирах в боксе.

«Мухаммед Али – великий боец, настоящая легенда бокса. В каждом бою виден его сильный характер, а чаще всего он ломал своих соперников еще до встречи на ринге психологически. В женском боксе меня очень сильно вдохновляет Наталья Рогозина, мы с ней дружим. Она всегда меня поддерживает, желает удачи перед поединками. Она тоже легенда, очень важный человек для женского бокса. Благодаря таким людям я нахожу в себе силы и не сдаюсь.

Но в целом я восхищаюсь многими боксерами — это Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко, ну, и разумеется, Геннадий Головкин. Без него никуда, он открыл путь казахстанским боксерам в профессиональный бокс, благодаря ему нас узнают по всему миру», – рассказала Лукас.

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