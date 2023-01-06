Мария Агапова о своем восстановлении после операции: «Придет время драться, я буду готова»

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 Казахстанка Мария Агапова после поражения от Джилиан Робертсон перенесла операцию на колене, после чего проводит восстановление.

«Уже прошло 3 месяца после операции. Я каждый день хожу на реабилитации и тренировки по ММА, на которых я просто учу приемы и развиваю мышечную память. Не знаю дату боя и соперницу, но, когда придет время драться, я буду готова», – написала боец UFC в своем Инстаграм.

Агапова идет на серии из двух поражений в 2022 году – в мае от Марины Мороз и в сентябре от Робертсон.

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