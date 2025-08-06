Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи «Кайрат» – «Слован» и «Фейеноорд» – «Фенербахче» в Лиге чемпионов

Новый вызов для сильнейшего клуба Казахстана

«Кайрат» (Казахстан) – «Слован» (Словакия). 6 августа, 20:00 (время Астаны)

Алматинский клуб впервые в истории добрался до третьего отборочного этапа главного еврокубка.

На этой стадии ЛЧ «Кайрату» будет противостоять «Слован» из Братиславы. Эксперты Olimpbetне видят явного фаворита в этой паре, отдавая по сумме двухраундового противостояния лишь незначительное предпочтение словацкой команде.

«Слован» начал путь по Лиге чемпионов со второй стадии квалификации, где без особых проблем разобрался с боснийским «Зриньски» (4:0 и 2:2). А вот «Кайрат» преодолел уже два барьера турнира, поочередно выбив словенскую «Олимпию» (1:1 и 2:0) и финский КуПС (0:2 и 3:0).

Тот самый Вайсс

С обоими соперниками «желто-черные» начинали выяснение отношений в гостях. Теперь же первый матч против коллектива, возглавляемого Владимиром Вайссом, им предстоит провести в родных стенах.  

Примечательно, что ровно 20 лет назад «Кайрат» дебютировал в Лиге чемпионов сражением со словацким клубом, которым тогда руководил этот же тренер. Алматинцы тогда одержали уверенную победу над «Артмедией» в родных стенах, но в гостях уступили в дополнительное время и остались за бортом турнира.

Через некоторое время Вайсс уже тренировал «Кайрат», с которым трижды становился призером чемпионата Казахстана и по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Спустя девять лет после ухода из алматинской команды, словацкий тренер вернется в город, где его хорошо помнят и многие по-прежнему любят.

Опыт vs. перелет

Нынешний «Слован» – это очень опытный коллектив. Юрай Куцка, Гурам Кашия, Роберт Мак, Владимир Вайсс-младший – всем им прилично за 30. Кроме того, за «небесно-голубых» выступают хорошо известные казахстанским любителям футбола экс-игрок «Кайсара» и «Астаны» Тигран Барсегян, а также уроженец Актобе Юрий Медведев.

Как на возрастных футболистах братиславской команды скажется дальний перелет в Алматы и игра в условиях среднегорья, остается только догадываться.

Но аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что у «Кайрата» заметно больше шансов на победу в первом матче, чем у «Слована». При этом они практически не сомневаются в том, что алматинцы забьют на своем поле.

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция). 7 августа, 00:00

Без сомнений, одна из самых статусных дуэлей 3-го квалификационного раунда ЛЧ-2025/26. Согласно ожиданиям экспертов Olimpbet, в споре двух «Фе» нет явного фаворита. При этом они больше верят в успех голландского клуба, тем более что матч состоится в Роттердаме.

С чем стартуют команды

Обеим командам только предстоит взять старт в новом сезоне. Чемпионаты Нидерландов и Турции начнутся в ближайшие выходные, а два первых отборочных этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» и «Фенербахче» пропускали ввиду высокого клубного рейтинга стран, которые они представляют.

Между собой клубы из Роттердама и Стамбула провели четыре официальных матча и один товарищеский. И сейчас в их противостоянии абсолютное статистическое равенство: одна ничья и по две победы каждой из сторон.

Аналитики Olimpbet верят в то, что в первой встрече соперники порадуют болельщиков результативным футболом, поэтому они ждут «верхового» матча на стадионе «Де Кейп».

