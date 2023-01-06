Абильхан Аманкул, Бек Нурмаганбет и Евгений Павлов отправятся на учебные сборы в США

Казахстанские боксеры Абильхан Аманкул (2-0, 2 КО), Бек Нурмаганбет (8-0, 6 КО), Евгений Павлов (8-0, 6 КО) и Данила Семенов (5-0, 2 КО) в январе отправятся на учебно-тренировочный сбор в США, сообщает Vesti.kz.

В прошлом году промоутерская компания Suleimen Promotions, которую представляют боксеры, уже проводила УТС в США. Тренировки проходили в зале мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

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