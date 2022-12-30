Суд отказал Боранбаеву в домашнем аресте

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В Астане началось судебное разбирательство в отношении экс-президента «Кайрата» Кайрата Боранбаева и других фигурантов дела.

Судья Сарыаркинского суда №2 Назгуль Бапакова отказала в ходатайстве адвокатов, которые просили перевести бизнесмена Кайрата Боранбаева под домашний арест.

Адвокаты просили суд освободить подсудимых из-под стражи, ссылаясь на состояние здоровья подсудимых.

Кроме того, адвокат Боранбаева заявил, что подсудимый полностью возместил ущерб, у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей и престарелая мать.

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