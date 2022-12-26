АФМ завершила расследование уголовного дела в отношении Кайрата Боранбаева

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования уголовного дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя Правления АО «Qazaq Gaz» Тайыра Жанұзақ по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Продолжается досудебное расследование в отношении Боранбаева и других лиц в рамках дел по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путем. Кайрат Боранбаев – председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» и бывший сват Дариги Назарбаевой. Он был задержан в марте этого года.

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