Племенник владельца «Кайрата» Абилхан Боранбаев водворен в следственный изолятор. Родственник функционера обвиняется в даче взятки конвойным, проводившим следственные действия с участием Кайрата Борнабаева.

«Зарегистрирован факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева Кайрата – Боранбаевым Абилханом незаконного вознаграждения отдельным сотрудникам оперативных подразделений. По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева Абилхана и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в департаменте собственной безопасности Агенства по финмониторингу.

Напомним, владелец «Кайрата» подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере. Бизнесмен был задержан в марте этого года.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Жуков кайфует в Китае: строит всю игру команды, любит местную еду и мечтает, чтобы Казахстан попал на Евро

Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги