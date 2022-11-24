Боранбаеву продлили арест на два месяца

Владельцу «Кайрата» Кайрату Боранбаеву продлили срок ареста на два месяца.

Бывший сват Дариги Назарбаевой подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере. Бизнесмен был задержан в марте этого года.

30 сентября в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщили, что завершили расследование по делу Боранбаева.

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