Дмитрий Зимин о трансфере Алипа в «Зенит»: «Не вижу логики в этом трансфере. Это какая-то помощь братскому народу»
Российский журналист Дмитрий Зимин высказался о трансфере Нуралы Алипа в «Зенит».
– Не вижу логики в этом трансфере. И не понимаю, за счет чего он сможет прогрессировать. И стать защитником, который будет тянуть уровень топ-клуба РПЛ.
Это не усиление, естественно. И даже не укрепление. Это какая-то помощь братскому народу и владельцу «Кайрата», который сейчас под следствием. Иначе мне сложно объяснить этот переход. Учитывая, что есть даже свои воспитанники на этой позиции, доступные на рынке.
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