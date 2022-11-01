Покатилов провел 200 матчей в КПЛ

Вратарь «Актобе» Стас Покатилов в 25-м туре против «Ордабасы» (2:2) провел свой 200-й матч в КПЛ.

В Премьер-лиге Покатилов дебютировал в составе «Акжайыка» в 2013 году в матче против «Шахтера» (3:0). Всего за уральский клуб сыграл 14 матчей, пропустил 17 мячей.

Также выступал за «Шахтер» (15 матчей, 27 пропущено) и «Кайрат» (120 матчей, 104 пропущено). В составе «Актобе» на сегодняшний день провел 51 матч, пропустил 45 голов.

Всего в КПЛ сыграл 200 матчей и пропустил 193 мяча.

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