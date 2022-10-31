Студентов шымкентских ВУЗов заставили сходить на игру «Ордабасы» – «Актобе» (Metaratings)

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что студентов шести ВУЗов Шымкента принудили посетить матч 25-го тура КПЛ между «Ордабасы» и «Актобе» (2:2).

Отмечается, что игра установила рекорд посещаемости текущего розыгрыша чемпионата Казахстана – на матче зафиксировали 15 тысяч болельщиков.

Ничья в этом матче позволила «Астане» занять первую строчку в турнирной таблице чемпионата.

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Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»