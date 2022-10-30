Между болельщиками «Актобе» и «Ордабасы» случилась словесная перепалка после матча. Около 60 человек доставили в полицию в Шымкенте

Около 60 болельщиков футбольных клубов (ФК) «Актобе» и «Ордабасы» доставили в полицию в Шымкенте, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«29 октября в 17.30 на пульт «102» поступило сообщение от жителя города Шымкент, что на пересечении проспекта Тауке хана и улицы А.Байтурсынова собираются молодые люди.

Установлено, что жители города Актобе в количестве примерно 50 человек (болельщики ФК «Актобе») по улице А. Байтурсынова встретили напротив идущих жителей города Шымкент в количестве 10 человек (болельщиков ФК «Ордабасы»), где между ними произошла словесная перепалка, которая была пресечена сотрудниками полиции. Все указанные лица доставлены в управление полиции Аль-Фарабийского района ДП города Шымкент», – говорится в сообщении в воскресенье.

Как отмечается, «опрошенные лица факт драки отрицают, претензий к друг к другу не имеют».

«Со всеми доставленными лицами проведена профилактическая беседа», – отметили полицейские.

Инцидент произошел после матча 25 тура Казахстанской Премьер-Лиги по футболу, где команды сыграли вничью – 2:2. Ранее видео с полицейскими и бегущими молодыми людьми было распространено в социальных сетях.

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