Главный тренер «Ордабасы» Седнев: «Вышли игроки на замену, добавили много энергии и агрессии в игру, и как вследствие два забитых мяча»

Главный тренер шымкенсткого клуба Александр Седнев прокомментировал матч «Ордабасы» – «Актобе» (2:2).

– Интересный и очень боевой матч. Конечно задор во многом благодаря болельщикам, они создали такой антураж, что даже при счете 0:2 невозможно было скажем так, опускать руки, и мы вовремя отреагировали на наше неудачное действие. В первом тайме была инертная игра в атаке, у нас фактически и практически ничего не получалось. Вышли игроки на замену, добавили много энергии и агрессии в игру, и как вследствие два забитых мяча.

У нас остается один матч в чемпионате и еще один в Кубке, я надеюсь нам хватит эмоций и так скажем нашего резерва на эти игры. Мы понимаем, что все футболисты всеми мыслями уже в финальном кубковом матче, но у нас еще игра чемпионата. Мы очень хотели не подвести сегодня наших болельщиков, которые на протяжении всего сезона оказывали нам неистовую поддержку и в той ситуации, в которой мы оказались в начале сезона, без них конечно нам было бы очень тяжело и невозможно вылезти из этой ситуации.

Поэтому лично от меня и от ребят, я хочу поблагодарить наших болельщиков, мы всегда ощущаем их поддержку и это не просто красивые слова, действительно это так и есть, потому что они верят в ребят. Я вижу очень стыдно ребятам за первый тайм, таких эмоций особых нет, потому что понимают, что первая половина матча не удалась, но Слава Богу, что они исправились.

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