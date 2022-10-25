Тренер «Турана» о судействе в матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»

Тренер «Турана» Александр Кучма, который ведет борьбу за прописку в Премьер-Лиге, прокомментировал итог матча против «Актобе»:

– Не хочется много говорить по игре. Скажу лишь, что благодарен своим футболистам за ту самоотдачу, которую они продемонстрировали. Но нужно констатировать факт, что сегодня судейство было очень низкого уровня, все фолы свистелись лишь в одну сторону, во втором тайме Ерланов втыкается в колено Фазли шипами, более очевидной красной карточки и быть не может, но для судьи это лишь желтая карточка.

В конце матча в штрафной «Актобе» Гоу играет рукой – судья продолжает матч, у наших же ворот с двух метров нападающий бьет и попадает в руку защитнику, судья, даже не смотря ВАР, ставит пенальти. Что это если не двойные стандарты?

А компенсированное время? Большое количество остановок, просмотры ВАР, замены – он добавляет 3 минуты. Понятно, что у соперника свои задачи, и их можно решать и таким путем, но не весь же сезон. 80% матчей «Актобе» судьи были на их стороне. Эти удаления, как сегодня, выглядят лишь маскировкой. Сопернику красная карточка, а «Актобе» – 2 пенальти.

Это был судейский беспредел в Актобе, иначе и не скажешь. Если так будут судить и в оставшихся двух матчах, то «Актобе» без сомнений станет чемпионом. Что же касается нас, то несмотря на сегодняшний результат мы будем бороться до конца, моих футболистов не сломать и они сделают все, чтобы оставить «Туран» в Премьер-Лиге на следующий год»

«Туран» продолжает борьбу за выживание, отставая от 11 места на 2 очка за 2 тура до финиша сезона.

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