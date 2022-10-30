Нападающий «Актобе» Видемон о судействе в матче с «Ордабасы»: «🤮🤮🤮»
Нападающий «Актобе» Уго Видемон прокомментировал в своем Instagram судейство в матче с «Ордабасы».
Матч закончился ничейным счетом – 2:2: судья матча Данияр Сахи назначил два пенальти в пользу шымкентцев, которые реализовал Андрей Бородин.
«🤮🤮🤮» – отреагировал Видемон в своем инстаграм.
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