Нападающий «Актобе» Видемон о судействе в матче с «Ордабасы»: «🤮🤮🤮»

Нападающий «Актобе» Уго Видемон прокомментировал в своем Instagram судейство в матче с «Ордабасы».

Матч закончился ничейным счетом – 2:2: судья матча Данияр Сахи назначил два пенальти в пользу шымкентцев, которые реализовал Андрей Бородин.

«🤮🤮🤮» – отреагировал Видемон в своем инстаграм.

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Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»