Завуров о турнирах в Казахстане: «Местной публике нужны местные герои»

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров рассказал о причинах проведения турниров в Казахстане:

«У нас в лиге очень много бойцов из Казахстана. Дияр стал чемпионом, два претендента, очень много крепких ребят. Местной публике нужны местные герои, поэтому мы приезжаем сюда. В Казахстане мы чувствуем себя, как дома, всегда хорошо встречают, всегда получаются хорошие турниры».

В 2022 году Eagle FС провели уже два турнира – в Актау и Нур-Султане, в планах лиги еще один ивент в декабре в Атырау.

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