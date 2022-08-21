Усик после победы над Джошуа обратился к казахстанцам: «Алга Казахстан!»

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0, 13 КО) после победы над британцем Энтони Джошуа записал видеообращение к казахстанцам: 

 «Привет передаем. Вдвоем. Казахстан, Алга!»

 Видеообращение на своей странице выставил спарринг-партнер Усика казахстанский боксер Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО).

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