Усик после победы над Джошуа обратился к казахстанцам: «Алга Казахстан!»

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0, 13 КО) после победы над британцем Энтони Джошуа записал видеообращение к казахстанцам:

«Привет передаем. Вдвоем. Казахстан, Алга!»

Видеообращение на своей странице выставил спарринг-партнер Усика казахстанский боксер Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО).

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