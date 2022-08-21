Хабиб назвал следующий город Казахстана, в котором пройдет турнир Eagle

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Хабиб Нурмагомедов после турнира в Нур-Султане озвучил планы проведения еще одного большого ивента в Казахстане, который может украсить два титульных противостояния с участием местных бойцов:

«Мы хотим сделать турнир в Атырау, который возглавят Ермеков – Одилов. Даурен – звезда в Казахстане, Фариддин – в Таджикистане. За каждым целая страна.

Сегодня определился следующий претендент на титул в 57 кг – Санжар Адилов. Хотим ему сделать титульный бой с чемпионом лиги из Тывы Иргич Овиэнчи. Мы делам звезд. Еще 2-3 года и как минимум на уровне стран СНГ будут свои звезды».

 

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