Хабиб о столице Казахстана: «Нур-Султан сильно изменился за пять-шесть лет»

Экс-чемпион UFC, владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Инстаграм выложил фотографию на фоне ночной столицы Казахстана:

«Нур-Султан, конечно, очень сильно изменился за последние пять-шесть лет, сюда я прилетаю не первый раз и каждый раз видны изменения.

Удачи и здоровья всем жителям Казахстана», — подписал фото Хабиб.

Нурмагомедов прилетел в столицу Казахстана на юбилейный турнир Eagle FC 50, в главном бою которого казахстанец Дияр Нургожай будет драться с Константином Андрейцевым за титул чемпиона лиги в полутяжелом весе.

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