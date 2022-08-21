Хабиб о развитии казахстанского ММА: «Мы хотим сделать звезд из Нургожая, Акимжана, Жусупова»

Экс-чемпион UFC, владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов высказался о развитии казахстанского ММА:

«Многие говорят, что казахстанские бойцы не на уровне с российскими. Это было пару лет назад. Посмотрите сколько бойцов у них в UFC, они дерутся в АСА, Fight Night, но в этих лигах мало представителей. Наша площадка стала тем местом, где выращивают звезд. Я пару лет назад говорил, что мы хотим растить своих звезд. Была возможность на турнире в Нур-Султане поставить большие имена, но мы это не сделали, потому что мы хотим сделать звезд из Нургожая, Акимжана, Жусупова. Каждый из них может у себя в стране, городе собирать зрителей. Сегодня в Нур-Султане на них пришли посмотреть 4-5 тысяч человек».

В главном бою турнира в Нур-Султане казахстанец Дияр Нургожай выиграл титул чемпиона Eagle FC в полутяжелом весе.

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