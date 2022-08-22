Боец Акимжан о победе на турнире Eagle FC: «Мой следующий бой будет за титул»

Казахстанский боец Жасулан Акимжан в рамках турнира Eagle FC 50 в Нур-Султане победил экс-чемпиона лиги Руслана Яманбаева:

«Я очень рад победить перед родной публикой над бывшим чемпионом, и? я надеюсь, что мой следующий бой будет за титул. Так что, Расул, готовься, я приду за тобой. Я видел их бой с Бусурманкулом, в последнем поединке они ничего не показали, но я видел их бои, и они могут намного больше.

Меня ничего не беспокоит, если Расул готов, то можно хоть через неделю подраться».

Чемпионом лиги в этом весе является Расул Магомедов, который на турнире в Бишкеке победил Бусурманкула Абдубаитова.

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