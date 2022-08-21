Хабиб открыл клуб в Нур-Султане

Экс-чемпион UFC в легком весе, непобежденный Хабиб Нурмагомедов торжественно открыл дворовой спортивный клуб в Нур-Султане.

Клуб основан Альмирой Борамбаевой, которая обратилась за помощью к Хабибу и президенту лиги Naiza Нурбеку Карабала на совместном турнире двух организаций в Актау.

Тогда Нурмагомедов обещал помочь и приехать на открытие клуба перед турниром лиги Eagle FC в столице Казахстана.

Он сдержал свое слово и приехал в зал.

В данном зале занимаются более 500 детей с многодетных и малообеспеченных семей.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Усик после победы над Джошуа обратился к казахстанцам: «Алга Казахстан!»

Хабиб о столице Казахстана: «Нур-Султан сильно изменился за пять-шесть лет»