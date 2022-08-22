Ашимов может дебютировать в UFC до конца года

Казахстанский боец Арман Ашимов заявил, что мог дебютировать в UFC на июньском турнире в Сингапуре, но первый бой в сильнейшей лиге мира пока пришлось отложить:

«Я должен был 10 июня в Сингапуре выступить на турнире UFC 275. Мне бой организовал Саят Абдрахманов. Соперником был китайский файтер, но он попросил другого соперника и, к сожалению, наш бой не состоялся. Сейчас многие говорят, что Арман потерял цель попасть в UFC. Это не так, на все воля Аллаха, к цели приходит кто-то рано, кто-то поздно. Саят обещал где-то в сентябре – октябре организовать новый бой», – приводит слова Армана «Спорт Шредингера».

Ашимов (12-3) является экс-чемпионом лиги М-1 в наилегчайшем весе.

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