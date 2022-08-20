Жумагулов объявил о новом бое

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов на своей странице в Инстаграм объявил о новом бое в UFC:

«Альхамдулиллах, пашем! Есть дата, есть соперник! Теперь пашем с мотивацией!»

Жалгас в UFC идет на серии 1-4, в последнем бое проиграв спорным решением Джеффу Молине.

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