Жумагулов объявил о новом бое

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов на своей странице в Инстаграм объявил о новом бое в UFC:
«Альхамдулиллах, пашем! Есть дата, есть соперник! Теперь пашем с мотивацией!»
Жалгас в UFC идет на серии 1-4, в последнем бое проиграв спорным решением Джеффу Молине.
🥊 Джошуа – Усик: ставка без риска. Как ни ставь – выигрыш за тобой 💪
Казахстан падает в таблице коэффициентов УЕФА: в следующем сезоне будем ниже Молдовы и Литвы
Готовился к боям с Порье, удивлялся приветливости Масвидаля, помогал Морозову и Жумагулову в UFC: Кабдрахманов о сборах в США
Комментарии