Жумагулов объявил о новом бое

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Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов на своей странице в Инстаграм объявил о новом бое в UFC:

«Альхамдулиллах, пашем! Есть дата, есть соперник! Теперь пашем с мотивацией!»

Жалгас в UFC идет на серии 1-4, в последнем бое проиграв  спорным решением Джеффу Молине.

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