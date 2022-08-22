Исмагулов обратился к Хукеру: «Трубку возьми»

Боец UFC Дамир Исмагулов на своей странице в Инстаграм оставил послание Дэну Хукеру: «Трубку возьми – я на старте! Тони Фергюсон дерется с китайцем».

Дамир после победы над Кутателадзе и попаданием в ТОП-15 лучших бойцов легкого веса UFC продолжает находиться в ожидании следующего соперника.

Хукер в свою очередь идёт на серии из двух поражений, уступив Исламу Махачеву и Арнольду Аллену. Оба боя завершились в первом раунде сдачей новозеландца.

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