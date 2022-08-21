Шавкат Рахмонов обратился к новому чемпиону UFC: «В следующем году я буду сражаться за этот пояс»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в твиттере опубликовал пост после того, как пояс в его дивизионе завоевал британец Леон Эдвардс, нокаутировав Камару Усмана:

«Хороший чемпионский поединок в исполнении обоих бойцов, поздравляю Леона. В следующем году я буду сражаться за этот пояс, иншааллах. Следующее поколение на подходе», — написал Шавкат.

Рахмонов занимает 11-е место в рейтинге полусреднего веса UFC.

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